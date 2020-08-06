ПриватБанк вызвали на заседание суда в четверг по иску оффшоров Суркисов о порядке выполнения решения суда о выплате более $250 млн

Государственный ПриватБанк (Киев) 6 августа получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда Киева по иску оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка выполнения решения суда от 9 февраля 2017 года, разъясняя которое в 2020 году судья Владислав Пидпалый обязал банк выплатить оффшорам более $250 млн, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, заседание состоится также 6 августа в 16:00.

Пресс-служба ПриватБанка подчеркнула, что истцы просят установить порядок выполнения постановления, которое в настоящее время выполнить уже нельзя, так как исполнитель завершил исполнительные производства и направил материалы в правоохранительные органы.

"Законодательство запрещает повторное совершение исполнительных действий при таких обстоятельствах", – пояснили в банке.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 6 августа истек установленный законодательством трехлетний срок для принудительного исполнения решения об обеспечении.

Кроме того, пресс-служба отметила, что повестка была направлена в банк не судом, а представителем истцов, и указала, что рассмотрение дела будет осуществлять судья Печерского райсуда Киева при том, что материалы дела были истребованы Верховным Судом для рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка на постановление об обеспечении.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные ими 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров – в целом более $250 млн.

Таким образом, судья разъяснил решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года на основании заявления государственного исполнителя, о котором, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, его просил сам ПриватБанк.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (…) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)", – отмечал адвокат Суркисов Виктор Боруха.

В свою очередь юрсоветник ПриватБанка Андрей Пожидаев подчеркивал, что финучреждение обратилось за разъяснением, потому что исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, так как банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.