Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы безусловно готовы к тому, чтобы вывести отношения с Молдовой на новый уровень. Для этого нам необходимо решить ряд вопросов и запустить несколько очень важных и перспективных проектов. Мы готовы в торгово-экономической сфере наращивать экспорт украинской электроэнергии в Молдову", - сказал Кулеба в четверг на брифинге в Киеве.