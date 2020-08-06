Экономика

13:01 06.08.2020

Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

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Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы безусловно готовы к тому, чтобы вывести отношения с Молдовой на новый уровень. Для этого нам необходимо решить ряд вопросов и запустить несколько очень важных и перспективных проектов. Мы готовы в торгово-экономической сфере наращивать экспорт украинской электроэнергии в Молдову", - сказал Кулеба в четверг на брифинге в Киеве.

Теги: #молдова #электроэнергия #украина
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