Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в четверг после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КВ в четверг составляет $45,27 за баррель, что на $0,10 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,74 (1,7%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,03 (0,07%), до $42,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,49 (1,2%).

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.

"Хотя опасения по поводу слабого спроса из-за коронавируса начинают отходить на второй план в настоящее время, мы полагаем, что оптимизм, проявляемый участниками нефтяного рынка и самими ценами на нефть, является чрезмерным, - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, мнение которого приводит MarketWatch. - Преждевременное увеличение добычи ОПЕК и тот факт, что спрос остается относительно слабым, выступают против какого-либо дальнейшего роста цен".