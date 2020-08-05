ГПК "Нафтогаз" в августе продает газ бытовым потребителям по 3,24 грн/куб. м, предложит "годовой" тариф – 4,73 грн/куб. м

ООО "Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" обнародовала цену продажи природного газа бытовым потребителям на период с 1 по 31 августа (тариф "Месячный", с постоплатой) в размере 3,24 грн/куб. м (с НДС, без учета доставки).

Таким образом, в августе предложение ГПК на 9,1% больше, чем июле (2,97 грн/куб. м).

"Цена газа выросла на 0,27 грн/куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который, обычно, начинается с приближением отопительного сезона", - отмечается в сообщении.

ГПК также обнародовала цену в рамках тарифа "Годовой", подключение которого будет доступно с 15 августа. Цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении 12 месяцев.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: "Большое дело" (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), "Удобный бизнес" (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и "Все включено" (до 10 тыс. куб. м).

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечив условия для конкуренции в этом сегменте. Позднее этот срок из-за карантина был продлен до 1 августа.

С августа с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. Отпускная цена НАК на газ для населения в период действия ПСО определялись в соответствии с постановлением Кабинета министров.

В начале июня 2020 года энергорегулятор НКРЭКУ внес изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля. Для смены поставщика необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется.

Ранее глава "ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания планирует занять минимум 20%-ную долю на рынке поставок газа населению.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Оптовая цена НАК "Нафтогаз" для поставки бытовым потребителям в рамках спецобязательств и цена продажи ГПК "Нафтогаз" бытовым клиентам:

НАК ГПК 2020 год грн/куб. м (с НДС и без доставки) январь 5,58 5,87 февраль 4,74 5,01 март 4,08 4,33 апрель 3,48 3,71 май 2,73 2,95 июнь 2,57 2,78 июль 2,76 2,97 август* 3,24

* - с августа действие спецобязательств НАК завершено

Данные: НАК, ГПК