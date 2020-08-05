ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

Хозяйственный суд Киева 5 августа 2020 года отказал в удовлетворении иска ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (ФМУ) о неправомерности наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа за антиконкурентные согласованные действиия.

"Мы не согласны с решением суда первой инстанции и подаем апелляционную жалобу на него. Считаем обвинения Антимонопольного комитета Украины безосновательными, а решение Хозяйственного суда Киева – необоснованным. Мы разочарованы тем, что Хозсуд Киева не дал надлежащую оценку действиям АМКУ, а также проигнорировал грубые нарушения комитетом процессуальных норм. Такое решение негативно влияет на инвестиционный имидж Украины, подрывает веру иностранных инвесторов в справедливость системы", - сообщили в пресс-службе "Филип Моррис Украина" агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как отмечают в компании, решение было принято в отсутствие ее представителей, что является нарушением права на доступ к правосудию. Помимо этого, АМКУ не дал "Филип Моррис Украина" возможность ознакомиться, предоставить комментарии и возражения относительно доказательств, на которых основаны обвинения комитета.

"Исключительно во избежание начисления компании ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которая, в соответствии со ст. 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" равна 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", - утверждают в компании.

В ней указали, что консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора является непосредственным результатом действий АМКУ. В 2010-2011 гг. комитет одобрил серию соглашений о слияниях и поглощениях. Более того, в ФМУ заявляют, что комитет утвердил соглашения о неконкуренции, которые стала невозможной конкуренция на рынке дистрибуции сигарет.

"Считаем несправедливым и необоснованным применение АМКУ штрафа к ФМУ за то, что мы приняли структуру рынка дистрибуции сигарет, которая сформировалась в результате, собственно, действий самого АМКУ. Комитет предоставил все соответствующие разрешения без консультаций с ФМУ и, вероятно, без консультаций с любыми другими производителями сигарет. AMКУ не оставил производителям ничего иного, как работать с одним дистрибьютором и принять новую структуру рынка", - отметили в ФМУ.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "Тедис Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI). С 1994 года PMI инвестировала более $370 млн в производство и дистрибуцию сигарет и коммерциализацию в Украине продукции со сниженным риском.

В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором "Филип Моррис" запустил IQOS, действующий на основе технологии нагревания табака. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1,300 тыс. чел.