SkyUp продлевает регулярные рейсы из Киева в Запорожье и Одессу до конца октября

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) продлевает летную программу по маршрутам Киев - Одесса и Киев - Запорожье и в обратном направлении до 24 октября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник вечером, также компания открывает продажу билетов на направления: Киев-Запорожье (шесть раз в неделю, кроме субботы), Запорожье-Киев (шесть раз в неделю кроме воскресенья), Киев-Одесса (утренние рейсы - ежедневно, вечерний рейс - каждую пятницу) и Одесса-Киев (утренние рейсы - ежедневно, вечерний рейс - каждое воскресенье).

Стоимость билетов по направлениям стартует от 520 грн.

Кроме того, до 16 сентября SkyUp осуществляет рейсы: Харьков-Одесса-Харьков (каждый понедельник, среду, четверг и субботу), Львов-Херсон-Львов (каждый понедельник, четверг, субботу), Львов-Одесса-Львов (каждый вторник, пятницу, воскресенье).