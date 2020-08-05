Экономика

11:49 05.08.2020

SkyUp продлевает регулярные рейсы из Киева в Запорожье и Одессу до конца октября

1 мин читать
SkyUp продлевает регулярные рейсы из Киева в Запорожье и Одессу до конца октября

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) продлевает летную программу по маршрутам Киев - Одесса и Киев - Запорожье и в обратном направлении до 24 октября 2020 года.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник вечером, также компания открывает продажу билетов на направления: Киев-Запорожье (шесть раз в неделю, кроме субботы), Запорожье-Киев (шесть раз в неделю кроме воскресенья), Киев-Одесса (утренние рейсы - ежедневно, вечерний рейс - каждую пятницу) и Одесса-Киев (утренние рейсы - ежедневно, вечерний рейс - каждое воскресенье).

Стоимость билетов по направлениям стартует от 520 грн. 

Кроме того, до 16 сентября SkyUp осуществляет рейсы: Харьков-Одесса-Харьков (каждый понедельник, среду, четверг и субботу), Львов-Херсон-Львов (каждый понедельник, четверг, субботу), Львов-Одесса-Львов (каждый вторник, пятницу, воскресенье).

Теги: #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 04.08.2020
Авиакомпания SkyUp оценивает убытки в I пол.-2020 в размере более $30 млн

Авиакомпания SkyUp оценивает убытки в I пол.-2020 в размере более $30 млн

17:16 31.07.2020
SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

16:35 23.06.2020
Авиаперевозчик SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине

Авиаперевозчик SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине

10:05 22.06.2020
SkyUp с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, с 15 июля – в ряд других стран

SkyUp с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, с 15 июля – в ряд других стран

19:02 18.06.2020
SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

14:09 17.06.2020
SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

10:38 29.05.2020
SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

17:01 15.05.2020
SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

18:14 30.04.2020
Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

14:03 30.04.2020
Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В цену угля ДТЭК должны включаться транспортные расходы между шахтой и ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов – глава "Центрэнерго"

Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

Тимошенко внесла в Раду законопроект о набсоветах на госпредприятиях

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $44,43 за баррель

Мост из стали "Метинвеста" открыли в Италии, поставки составили 18,5 тыс. тонн

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 13,6% к апрелю, долг возрос на $25 млн

Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ

"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА