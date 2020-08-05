Ferrexpo в I полугодии сократило чистую прибыль на 7,6%, объявило дополнительные промежуточные дивиденды

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам первого полугодия 2020 года получила $249,91 млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года ($270,35 млн).

Согласно полугодовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка за отчетный период снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.

EBITDA сократилась на 5,4% - до $352 млн (в первом полугодии 2019-го – $372 млн), а чистый долг уменьшился с начала года с $282 млн до $174 млн.

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили $96 млн по сравнению со $114 млн в первом полугодии прошлого года.

Неисполнительный глава совета директоров Стив Лукас назвал такие результаты положительными в условиях пандемии и спада мировой экономики, и объявил о промежуточных дивидендах в размере 6,6 центов на акцию, что соответствует ранее объявленным в июне промежуточным дивидендам и отражает высокую ликвидность компании.

"Компания осторожно подошла к неопределенности текущих глобальных событий, сокращая запасы в течение всего периода, снизив чистый долг до $174 млн и увеличив денежные средства до $169 млн по состоянию на 30 июня 2020 года", – отметил он.

По словам Лукаса, в настоящее время на показатели позитивно влияют результаты ремонтных работ, выполненных на производстве в 2019 году и в первом полугодии этого года.

Он снова подтвердил, что Ferrexpo продолжает инвестировать и стремится удвоить объем производства в Украине в среднесрочной перспективе.