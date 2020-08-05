Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют на торгах в среду.

Трейдеры продолжают оценивать информацию о ходе обсуждения законодателями нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. В отсутствие консенсуса по этому вопросу среди законодателей, Федрезерву, возможно, придется прибегнуть к дальнейшему смягчению политики, пишет Dow Jones.

"При том, что расхождения между демократами и республиканцами относительно условий нового пакета мер поддержки экономики достаточно велики и могут замедлить прогресс в переговорах, растут ожидания новых стимулов от Федрезерва, и это способствует ослаблению доллара США", - отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан.

Давление на законодателей растет, с учетом того, что в пятницу Сенат уходит на каникулы. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,25% на торгах в среду.

Курс евро к доллару поднялся до $1,1811 по сравнению с $1,1805 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 105,62 иены по сравнению с 105,72 иены накануне.

Доллар теряет менее 0,1% в паре с фунтом стерлингов и 0,4% в паре с австралийским долларом.

Тем временем, курс китайского юаня относительно доллара поднялся в среду до максимума с 11 марта на ожиданиях, что обострения отношений США и Китая в ближайшее время не будет, поскольку страны договорились 15 августа провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить выполнение Пекином условий двустороннего торгового соглашения, подписанного в январе текущего года.

Курс доллара опустился в ходе торгов до 6,9579 юаня по сравнению с 6,9734 юаня на закрытие предыдущей сессии.