Тимошенко внесла в Раду законопроект о набсоветах на госпредприятиях

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3955 о наблюдательных советах на государственных предприятиях.

В эфире телеканала "112. Украина" она напомнила, что для получения очередного займа страну обязывают ввести наблюдательные советы еще на 15 мощных украинских государственных предприятиях и снять любые ограничения на зарплаты надзирателей.

"На 1 млрд 200 евро нам ставят требования отдать все, что у нас есть, наши экономические ценности, нашу собственность, наши финансовые потоки. Получается, что у нас покупают страну, наши ресурсы и возможности за эти деньги? Нам нужно прекратить такую практику, чтобы Украинe не воспринимали как третьесортную страну, которую можно с очередной заем упаковать и поставить на службу другим национальным интересам", - сказала Тимошенко.

Именно поэтому, по ее словам, она и зарегистрировала в парламенте законопроект о наблюдательных советах в государственных корпорациях и государственных предприятиях.

«Этот закон предусматривает, что правительство будет управлять государственными корпорациями, как написано в Конституции. А не то, что за последние шесть лет правительствами Порошенко, а сейчас правительствами Зеленского через наблюдательные советы отсекли управления нашими государственными предприятиями от Кабинета министров и от государственных интересов. Мы будем настаивать, чтобы вернулось управление государственными предприятиями, корпорациями назад к государству", - заверила Тимошенко.

Политик напомнила, что предварительно зарегистрировала в парламенте законопроект, согласно которому любой иностранный лоббизм на территории страны должен декларироваться, публиковаться. "Те, кто лоббирует чужие интересы, должны показать, сколько они за это получили денег и какие цели поставили", - сказала Тимошенко.