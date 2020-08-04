Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $44,43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе торгов во вторник на фоне надежд на принятие нового пакета стимулирующих мер в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 вторника составляет $44,43 за баррель, что на $0,28 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,63 (1,54%) - до $41,64 за баррель.

Инвесторы внимательно следят за обсуждением в Вашингтоне нового пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер сообщил во вторник, что переговоры "движутся в правильном направлении" и что он по-прежнему надеется на заключение сделки.

В то же время на рынках сохраняются опасения, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире.

С начала пандемии в мире число инфицированных COVID-19 достигло 18 млн 327 тыс. 19 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 18:45 вторника, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 694 тыс. 956 человек.

Помимо этого, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.