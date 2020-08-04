Мост из стали "Метинвеста" открыли в Италии, поставки составили 18,5 тыс. тонн

В итальянской Генуе открыли новый мост взамен трагически обрушившегося два года назад, международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" для его строительства поставила 18,5 тыс. тонн высокопрочного проката.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, открытие моста стало большим событием для Италии. Церемония открытия прошла на самом высоком уровне: в ней участвовали президент Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор проекта Ренцо Пьяно.

"Метинвест", главный поставщик стали для проекта, представлял управляющий директор Metinvest Europe, генуэзец Роберто Ре. Первым автомобилем, проехавшим по мосту, стал Maserati президента страны. В конце церемонии истребители разукрасили небо в цвета итальянского флага.

Поясняется, что старый мост Моранди проходил над р.Польчевера и железнодорожными путями, соединяя две части Генуи и связывая Лигурию с портом и основными европейскими транспортными коридорами. Назван в честь инженера Риккардо Моранди, известного своей любовью к железобетону.

Один из пролетов моста 14 августа 2018 года обрушился вместе с десятками автомобилей на нем. Трагедия унесла жизни 43 чел. По всей Италии объявили траур. Почти через год оставшуюся часть моста взорвали, чтобы построить новый, который теперь носит название Сан-Джорджо.

За проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой "Метинвест" связывают более 10 лет сотрудничества. Архитектор проекта, знаменитый на весь мир генуэзец Ренцо Пиано – один из основателей стиля хай-тек. Он - автор Центра Помпиду в Париже, а также лондонского небоскреба The Shard, при строительстве которого также использовалась сталь "Метинвеста".

Как отмечает операционный директор компании Fincantieri Infrastructure, руководитель проекта строительства моста Сиро Даль Зотто, в строительстве такого уровня сталь – единственный материал, способный обеспечить прочность, надежность и износостойкость на долгие времена.

"Для этого проекта было крайне важно, чтобы поставщик мог гарантировать производство значительного объема стали в кратчайшие сроки. Я работал с "Метинвестом" раньше, поэтому был уверен, что компания точно выполнит эти требования. Это был выбор, подтвержденный результатами. "Метинвест" - наш исторический партнер, надежный и гарантирующий качество", - констатировал менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника - в память о каждом погибшем в катастрофе. Это "умный" мост: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией. Виадук длиной немногим больше 1 км состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживают 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 м изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 м.

Мост стоимостью EUR202 млн построили всего за год. Устойчивость и долговечность конструкции обеспечивает металлический каркас.

Всего на сооружение ушло 24 тыс. тонн стали.

"Метинвест" стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal. Специально для проекта предприятие выдержало всевозможные проверки безопасности и испытания качества продукции от Fincantieri и сертификационного общества RINA. Во время поставок металла его дополнительно тестировала железнодорожная компания Rete Ferroviaria Italiana, так как мост проходит над железной дорогой. 70% продукции сертифицировали независимые инспекторы. Проектом управляла команда из 20 чел. с различными функциями из Украины и Италии. Все материалы были поставлены в срок, подчеркивается в пресс-релизе.

"Мы гордимся, что стали частью этого проекта. Для нас это нечто большее, чем просто работа. Головной офис "Метинвеста" по европейским продажам расположен в Генуе. Обвал моста стал ужасной новостью для всей нашей команды. Поэтому мы предложили нашему давнему партнеру Fincantieri оптимальное решение, которое помогло городу восстановиться после трагедии", - отметил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Метинвест" - основной поставщик толстого листа в Италии, занимает четверть местного рынка стали и управляет двумя прокатными заводами. Metinvest Trametal в Сан-Джорджо ди Ногаро (Удине) в 2019 году произвел около 500 тысяч тонн плоского проката. Ferriera Valsider в Оппеано (Верона) в прошлом году выпустил 140 тыс. тонн плоского проката и 520 тыс. тонн горячекатаного рулона. Продукция "Метинвеста" востребована в строительстве, машиностроении, судостроении, энергетике и промышленном производстве.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".