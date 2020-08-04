Экономика

18:01 04.08.2020

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 13,6% к апрелю, долг возрос на $25 млн

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"Метинвест" в мае нарастил выручку на 13,6% к апрелю, долг возрос на $25 млн

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в мае 2020 года возросла на 13,6%, или на $101 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $843 млн с $742 млн.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании во вторник, общий показатель EBITDA по итогам мая составил $162 млн, что на $36 млн выше показателя в апреле ($126 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $16 млн (в апреле - $15 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за май-2020 составила $39 млн (в апреле - $64 млн), в том числе "минус" $6 млн - от участия в СП ("минус" $1 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $112 млн (в апреле - $94 млн), в том числе от СП - $22 млн ($16 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($6 млн).

Общая выручка в мае состояла из выручки метдивизиона в размере $631 млн (в апреле - $580 млн), горнодобывающего дивизииона - $291 млн ($240 млн), внутригрупповые продажи составили $79 млн ($78 млн).

Общая задолженность компании в мае возросла на $25 млн по сравнению с апрелем - до $3,098 млрд с $3,073 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $10 млн - до $260 млн с $270 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $95 млн, в финансовой деятельности - $27 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в мае в объеме 180 тыс. тонн получил $67 млн. Кроме того, от перепродажи 224 тыс. тонн плоского проката получено $98 млн, 53 тыс. тонн длинного проката - $23 млн, 106 тыс. тонн чушкового чугуна - $31 млн.

В целом компания в мае реализовала 563 тыс. тонн полуфабрикатов на $194 млн, 700 тыс. тонн готовой металлопродукции на $355 млн, 197 тыс. тонн кокса на $44 млн.

Группа в мае реализовала 2,105 млн тонн железорудного сырья на $202 млн, 75 тыс. тонн угольного концентрата на $8 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #финрезультат
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