Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ

Банковское сообщество обеспокоено по поводу продления Верховной Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, соответствующий вопрос обсуждался в ходе первой встречи главы НБУ Кирилла Шевченко с членами Независимой ассоциации банков (НАБУ) в этот день.

По данным пресс-службы, правление НБУ, в свою очередь, отметило, что центробанк уже уведомил органы государственной власти в не поддержке этой инициативы, поскольку она негативно влияет на восстановление ипотечного кредитования.

В ходе встречи первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отвечая на вопросы членов НАБУ о внедрении новых правил финмониторинга, сообщила, что Нацбанк с сентября планирует ежемесячно проводить рабочие и учебные встречи с банками для дачи необходимых разъяснений, добавила пресс-служба.

Как сообщалось, Рада 349-мя голосами 16 июня продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Ранее НБУ призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала военных действий на востоке Украины и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

Как отмечал НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Кроме того, отреагировав на продление моратория, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст предложит ветировать соответствующий законопроект.