Экономика

14:20 04.08.2020

Первый в Украине магазин спортивной одежды 4F открылся в столичном ТРЦ Retroville

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Первый в Украине магазин спортивной одежды 4F открылся в столичном ТРЦ Retroville

Польский бренд спортивной одежды 4F вышел на украинский рынок, открыв первый магазин в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Retroville.

"В столичном ТРЦ Retroville открылся первый в Украине магазин ведущего польского бренда 4F (…) Эксклюзивным представителем 4F в Украине стала компания "Эпицентр", планирующая к концу года открыть еще, как минимум, два магазина 4F в ТРЦ городов-миллионников". – сообщила пресс-служба "Эпицентр К" во вторник.

Кроме того, 1 августа "Эпицентр" открыл в ТРЦ Retroville новый магазин Intersport и планирует открыть еще несколько к концу года.

Как сообщалось, площадь магазина Intersport составляет 1,3 тыс. кв. м, магазина 4F – 206 кв. м.

Общая площадь двухуровневого МФК Retroville на просп. Правды, 47 в Киеве составляет 122,7 тыс. кв. м, из них 11,1 тыс. кв. м занимает БЦ класса "B", а 80,7 тыс. кв. м – ТРЦ.

Развитием проекта строительства ТРЦ Retroville занималась группа BT Invest, в частности входящая в нее инвестиционно-девелоперская компания Stolitsa Group.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #ритейл #трц #одежда #спорт
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