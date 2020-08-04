Объем продажи валюты населением в июле вернулся к "докарантинному" уровню - НБУ

Объем продажи населением наличной валюты в июле 2020 года превысил уровень "докарантинного" февраля на 5,9% и достиг $1,54 млрд, тогда как объем покупки отставал от февральского показателя на 13,4% ($1,32 млрд), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, в июле украинцы продали наличной валюты на $221,97 млн больше, чем купили.

Отмечается, что в июле по сравнению с июнем текущего года украинцы увеличили продажу валюты на 20,5%, покупку – на 19,7%.

В целом по итогам семи месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превалировал над объемом покупки, разница между которыми составила $970,21 млн, свидетельствуют данные НБУ.