Экономика

09:27 04.08.2020

Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

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Доллар США умеренно дешевеет к евро и укрепляется в паре с иеной

Курс доллара США во вторник умеренно снижается в паре с евро и растет относительно иены.

Евро торгуется утром в районе $1,1771 против $1,1764 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость единой европейской валюты находится сейчас на уровне 124,86 иены по сравнению со 124,64 иены по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара составляет 106,06 иены против 105,95 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,18%.

Долларовый индекс продолжает укрепляться после максимального месячного снижения за последние десять лет. Однако сочетание роста экономической и политической неопределенности на фоне пандемии COVID-19 и в преддверии ноябрьских президентских выборов в США может представлять "риск обвала", обычно характерный для валют emerging markets, считает аналитик Standard Bank Стивен Бэрроу, которого цитирует MarketWatch.

Он отметил, что индекс экономической неопределенности в США подскочил до уровня остального мира, хотя до пандемии он был значительно ниже мирового уровня.

По мнению аналитика, снижение процентных ставок и другие меры смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также падение доходности казначейских облигаций до приблизительно рекордных минимумов значительно сократили премию доллара к другим валютам "тихой гавани".

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3071 по сравнению с $1,3074 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1106 евро против 1,1116 евро на закрытие торгов в понедельник.

Австралийский доллар прибавляет 0,1% в паре с долларом США и торгуется на уровне $0,7129. Резервный банк Австралии (RBA), как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых.

Теги: #иена #доллар #сша #курс #курс_валют
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