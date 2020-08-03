ОПЗ во II кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 42,1%

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) во втором квартале 2020 года завершило второй квартал 2020 года с чистой прибылью 336,63 млн грн, что на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"На финансовый результат повлияло укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30 июня 2020 года уменьшилась на 3,4% и составила 8 млрд 808,8 млн грн. Без учета курсовых разниц … ОПЗ за второй квартал 2020 года получил 27,7 млн грн прибыли", – отмечается в сообщении компании в понедельник.

Чистый доход от реализации во втором квартале 2020 года составил 504,6 млн грн, что почти в 2.4 раза выше аналогичного показателя 2019 года.

В целом за полугодие из-за девальвации гривни в первом квартале чистый убыток ОПЗ составил 1 млрд 176,15 млн грн против чистой прибыли 350,67 млн грн в первом полугодии прошлого года при росте выручки в 2,3 раза – до 1 млрд 28,36 млн грн.

Компания отмечает, что в январе-июне этого года она работала с частичной загрузкой производственных мощностей (один агрегат аммиака и два агрегата карбамида) по договору переработки давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", а также проводила модернизацию агрегата №2 производства аммиака, который планируется запустить в работу в первом квартале 2021 года. Кроме того, в течение второго квартала началось финансирование и подготовка к остановочному плановому капитальному ремонту агрегата №1 производства карбамида, который начался с 5 июля этого года.

За второй квартал 2020 года ОПЗ произвел 210,6 тыс. тонн карбамида и 141 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного - 20,6 тыс. тонн.

По итогам полугодия завод отгрузил на экспорт рекордные за последние пять лет 1,3 млн тонн аммиака и и402,4 тыс. тонн карбамида.

В 2019 году ОПЗ увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт было перегружено 2 млн 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.