"Донбассэнерго" призвало отменить приводящие к убыткам тепловой генерации ограничения на балансирующем рынке

Существующая модель балансирующего рынка уничтожает предприятия тепловой генерации, поскольку действующие на сегодня ограничения приводят к их убыточной деятельности, считают в ПАО "Донбассэнерго".

"Ситуация, в которой оказалось предприятие из-за крайне некорректного управления рынком, может привести к полной остановке работы "Донбассэнерго". Основная причина убытков - необоснованно заниженные цены на разгрузку для ТЭС и другой генерации", - пояснили в генкомпании.

Убытки "Донбассэнерго" от операционной деятельности за второй квартал 2020 года на электроэнергетическом рынке составили 98 млн грн, а за последний месяц работы уже превысили 100 млн грн.

В компании обратили внимание на то, что формирование цены на балансирующем рынке для тепловой генерации и несовершенные правила на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) приводят к отсутствию источников на покрытие затрат по производству э/э.

Так, правилами рынка предусмотрено, что его участники в своих заявках на балансирующую э/э обязаны указывать цену не меньше значения 55 % цены на РСВ. Такой уровень цен на балансирующем рынке позволяет маневровой генерации получать доход от деятельности по предоставлению услуг по балансировке и покрывать условно-постоянные затраты. Однако пунктом 7 постановления НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года определено, что цены заявок на разгрузку должны быть не ниже чем 80 % цены РСВ.

"Указанные условия не только лишили тепловую генерацию, в частности, "Донбассэнерго", источника покрытия условно-постоянных затрат, но еще и существенно снизили ответственность участников рынка за созданные ими небалансы. Таким образом, предприятие, вырабатывающее электроэнергию для продажи, принудительно ограничивается в ее производстве, а такие ограничения приносят компании существенные убытки", - подчеркнули в компании.

С целью недопущения банкротства "Донбассэнерго" обратилось в суд с иском о признании противоправных действий со стороны регулятора и отмене седьмого пункта постановления №766. Одновременно с исковым заявлением обществом было подано, а судом удовлетворенно, заявление о применении обеспечительных мер на период рассмотрения дела по сути.

"Позиция "Донбассэнерго" остается неизменной: на балансирующем рынке вообще не должно быть ограничений, а цена на разгрузку/загрузку должна определяется только рыночными условиями игроков. "Донбассэнерго" надеется, что в ситуацию действенно вмешается законодательная и исполнительная ветви власти ради сохранения энергетической безопасности независимой Украины, обеспечения баланса интересов потребителей и производителей электрической энергии", - резюмируется в заявлении.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.