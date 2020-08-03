Экономика

18:43 03.08.2020

"Донбассэнерго" призвало отменить приводящие к убыткам тепловой генерации ограничения на балансирующем рынке

3 мин читать
"Донбассэнерго" призвало отменить приводящие к убыткам тепловой генерации ограничения на балансирующем рынке

 Существующая модель балансирующего рынка уничтожает предприятия тепловой генерации, поскольку действующие на сегодня ограничения приводят к их убыточной деятельности, считают в ПАО "Донбассэнерго".

"Ситуация, в которой оказалось предприятие из-за крайне некорректного управления рынком, может привести к полной остановке работы "Донбассэнерго". Основная причина убытков - необоснованно заниженные цены на разгрузку для ТЭС и другой генерации", - пояснили в генкомпании.

Убытки "Донбассэнерго" от операционной деятельности за второй квартал 2020 года на электроэнергетическом рынке составили 98 млн грн, а за последний месяц работы уже превысили 100 млн грн.

В компании обратили внимание на то, что формирование цены на балансирующем рынке для тепловой генерации и несовершенные правила на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) приводят к отсутствию источников на покрытие затрат по производству э/э.

Так, правилами рынка предусмотрено, что его участники в своих заявках на балансирующую э/э обязаны указывать цену не меньше значения 55 % цены на РСВ. Такой уровень цен на балансирующем рынке позволяет маневровой генерации получать доход от деятельности по предоставлению услуг по балансировке и покрывать условно-постоянные затраты. Однако пунктом 7 постановления НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года определено, что цены заявок на разгрузку должны быть не ниже чем 80 % цены РСВ.

"Указанные условия не только лишили тепловую генерацию, в частности, "Донбассэнерго", источника покрытия условно-постоянных затрат, но еще и существенно снизили ответственность участников рынка за созданные ими небалансы. Таким образом, предприятие, вырабатывающее электроэнергию для продажи, принудительно ограничивается в ее производстве, а такие ограничения приносят компании существенные убытки", - подчеркнули в компании.

С целью недопущения банкротства "Донбассэнерго" обратилось в суд с иском о признании противоправных действий со стороны регулятора и отмене седьмого пункта постановления №766. Одновременно с исковым заявлением обществом было подано, а судом удовлетворенно, заявление о применении обеспечительных мер на период рассмотрения дела по сути.

"Позиция "Донбассэнерго" остается неизменной: на балансирующем рынке вообще не должно быть ограничений, а цена на разгрузку/загрузку должна определяется только рыночными условиями игроков. "Донбассэнерго" надеется, что в ситуацию действенно вмешается законодательная и исполнительная ветви власти ради сохранения энергетической безопасности независимой Украины, обеспечения баланса интересов потребителей и производителей электрической энергии", - резюмируется в заявлении.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.

Теги: #донбассэнерго #тэс #энергетика #теплоэнергия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 03.08.2020
"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

19:12 31.07.2020
Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

10:17 31.07.2020
Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

21:44 29.07.2020
Киев заменит масляные выключатели на ТЭЦ, один из которых стал причиной аварийного обесточивания ряда районов столицы

Киев заменит масляные выключатели на ТЭЦ, один из которых стал причиной аварийного обесточивания ряда районов столицы

19:58 29.07.2020
Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

19:04 29.07.2020
"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

00:28 23.07.2020
ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

20:36 21.07.2020
Депутат Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене решения о принятии закона о поддержке ВИЭ

Депутат Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене решения о принятии закона о поддержке ВИЭ

20:05 21.07.2020
Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

18:41 21.07.2020
При принятии закона о поддержке ВИЭ была политическая воля придерживаться условий меморандума – мнение

При принятии закона о поддержке ВИЭ была политическая воля придерживаться условий меморандума – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70%

ОПЗ во II кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 42,1%

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

Нефть начала дорожать на новостях о препарате для профилактики коронавируса, Brent - $43,76 за баррель

Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА