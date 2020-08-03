Экономика

15:21 03.08.2020

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

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Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избрал главой правления компании Владимира Кудрицкого.

Согласно сообщению пресс-службы системного оператора, соответствующее решение НС принял на внеочередном заседании 2 августа.

Требования к должности главы правления были утверждены советом в конце 2019 года. Для управления процессом отбора кандидатов была привлечена международная компания. В ходе финального этапа отбора кандидаты прошли собеседования с набсоветом.

"Опыт и образование Кудрицкого в сочетании с его убедительной профессиональной деятельностью в энергетической отрасли дает ему глубокое понимание вызовов, стоящих перед украинским электроэнергетическим ОСП. Его опыт и успешная работа на высших руководящих должностях в "Укрэнерго", где он успешно построил эффективные отношения с акционерами, регулятором, международными инвесторами и другими стейкхолдерами, вместе с его лидерскими качествами стали основными факторами в поддержку принятого решения", - говорится в сообщении от лица НС.

Кудрицкий в 2016 году пришел в НЭК на должность замдиректора по инвестициям, в сентябре 2019-го занял пост первого заместителя главы правления, с февраля 2020-го исполнял обязанности руководителя предприятия.

До работы в "Укрэнерго" был директором по развитию АО "Укртранснафта", операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Как сообщалось, насовет НЭК "Укрэнерго", согласно предложению Министерства финансов Украины, уставу компании и решению набсовета от 6 декабря 2019 года объявил конкурс на должность главы правления компании в середине января. Прием заявок и базового пакета документов осуществляла компания Amrop Ukraine до 18:00 27 января. Соответствующий пакет документов для собеседования с членами набсовета принимался с 28 января по 14 февраля.

По словам экс-члена НС "Укрэнерго" Льва Пидлесецкого, в финальный этап конкурса прошли пять человек, включая двух действующих членов правления компании. Один из претендентов был экспатом.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Теги: #укрэнерго #кадры
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