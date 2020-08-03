На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

Программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" эффективно работает, увеличивается количество банков, предоставляющих эту услугу, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Инициированная президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - цитирует ее пресс-служба ОП в понедельник.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Ковалив отметила, что в настоящее время программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Замглавы ОП указала, что программа будет постоянно расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц.

Как сообщалось, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом Украины и правительством для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.