Экономика

13:48 03.08.2020

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

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Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

 Половина членов комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины (НБУ) на собрании 22 июля видела учетную ставку неизменной до конца текущего года (на уровне 6%), трое допускали возможность понижения показателя и двое – повышения, сообщается на сайте центробанка в понедельник.

Согласно сообщению, подавляющее большинство членов КМП разделяло мнение, что в 2021 году придется повышать учетную ставку из-за усиления инфляционного давления.

Вместе с тем члены комитета согласились, что центробанк сможет предоставить экономике дополнительный импульс для восстановления в случае более медленного оживления инвестиционного и потребительского спроса.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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