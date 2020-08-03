Экономика

13:05 03.08.2020

Адвокат назвал ложью сообщения СМИ со ссылкой на Kroll о якобы причастности Суркисов к выводу средств из ПриватБанка

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Адвокат назвал ложью сообщения СМИ со ссылкой на Kroll о якобы причастности Суркисов к выводу средств из ПриватБанка

 Американское издание Chicago morning star опубликовало статью о якобы причастности компаний братьев Суркисов к выводу $361 млн из ПриватБанка, ссылаясь на расследование международной компании Kroll, однако адвокат Суркисов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" назвал эту информацию ложной и фальсифицированной.

"Категорически подчеркиваем, что распространенная информация является лживой, не соответствует действительности и является откровенной фальсификацией фактов. Приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом", – сказал он.

Адвокат уточнил, что никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес оффшорных компаний Суркисов (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) не поступало.

"Мы также приняли решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения данной ложной и недостоверной информации и защиты своей деловой репутации", – добавил он.

Согласно якобы докладу Kroll, обнародованному Chicago morning star 31 июля, в период с 2008-го по 2010 год соответствующие оффшорные компании Суркисов получили кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

Отмечается, что ссуды были якобы сгруппированы в партии и выдавались с разницей в несколько минут, а затем сразу передавались через сеть транзакций между счетами компаний связанных сторон, которые не имели коммерческого предназначения.

"Ссуды, по-видимому, являются частью гораздо более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком на Кипре, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования", – говорится в представленном документе.

Теги: #адвокат #суркисы #приватбанк
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