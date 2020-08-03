Компания "Нова Пошта" установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ" в 95 городах Украины.

Как сообщила пресс-служба почтового оператора в понедельник, установлены почтоматы нового формата, в которых отсутствуют дисплеи и нужно вводить код. Ячейки открываются с помощью мобильного приложения "Новой Почты".

Компания поясняет, что когда заказ прибудет в почтомат, клиент получит уведомление, далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку "открыть ячейку" в мобильном приложении.

К концу года "Новая Пошта" планирует масштабировать проект и установить почтоматы по всей сети магазинов АТБ.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".