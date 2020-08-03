Экономика

11:30 03.08.2020

Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

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Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

Уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 30 июля составляет 27%, свидетельствуют обновленные данные на сайте "ГарПока".

Согласно информации, в январе-феврале предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 43%, апреле-мае – 5%, июне – 4% и за 20 дней июля – 5%.

В целом "ГарПок" с начала года купил 5,817 млн МВт-ч "зеленой" электроэнергии, заплатив при этом 7,6 млрд грн по "зеленому" тарифу.

"ГарПок" отмечает, что источником непогашения долгов перед объектами ВИЭ является задолженность НЭК "Укрэнерго", которая на указанную дату достигла 18,2 млрд грн.

В то же время ГП в среднем на 57% рассчиталось с начала года с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". По его данным, он полностью рассчитался с этими генкомпаниями за январь и март, на 9% – за февраль, на 29% – за апрель, на 2,7% – за май, на 51% – за июнь, 60% – за июль. В целом "ГарПок" уплатил 11,7 млрд грн.

Объем электроэнергии, закупленный ГП у этих генкомпаний, составил 31,671 млн МВт-ч.

Как сообщалось, закон 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" 31 июля был подписан президентом Украины и опубликован в официальных источниках.

В свою очередь, НКРЭКУ пересмотрела "зеленые" тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с законом 810-IX, предусматривающего их понижение с 1 августа.

Теги: #электроэнергия #виэ #гарпок
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