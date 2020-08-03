Экономика

10:15 03.08.2020

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

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Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Хозяйственный суд Киева 29 июля решением полностью удовлетворил исковые требования к Антимонопольному комитету компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецькое объединение "Азот", входящих в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и признал недействительным решение ведомства от 5 сентября 2019 года о принудительном разделе этих активов течение девяти месяцев.

"По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF. Таким образом, истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ в том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 гг. и злоупотребляли этим положением", – отмечается в заявлении группы в понедельник.

Согласно ему, решение означает также незаконность наложения на "НФ Трейдинг Украина" штрафа в размере 107 млн грн.

В Group DF добавили, что дадут дополнительные комментарии делу после получения полного текста решения хозсуда.

Как сообщалось, АМКУ заявил, что установил злоупотребление указанными компаниями монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах. По словам бывшего тогда главой комитета Юрия Терентьева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции была признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением, как отмечал Терентьев, была остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям при предоплате в 2,5 млрд грн. "Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", – утверждал глава АМКУ.

В решении комитета, обнародованного на его сайте, указано, что его инициатором был Полтавский ГОК. В указанную выше группу компаний Фирташа входит также ООО "Статус-трейд" (Киев).

По данным АМКУ, в 2014 году доля группы Ostchem на украинском рынке составляла 61,01%, импортеров – 23,03%, "Днипроазота" и ОПЗ – 6,43%. В 2015 году доля Ostchem снизилась до 52,4%, в 2016 году подросла до 55.56%, однако в 2017 году упала до 35,45%.

Одновременно доля импорта все эти годы росла и в 2017 году достигла 42,77%, а доля "Днипроазота" и ОПЗ увеличилась до 13,19%.

Group DF сразу заявила, что считает такое решение принятым с нарушением законодательства, предвзятым и ставящим под угрозу производство азотных минеральных удобрений в Украине. По мнению группы, решение было принято на основании аргументов сомнительного качества, а некоторые оценки комитета "не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности".

Теги: #group_df #суд #амку
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