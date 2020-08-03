Экономика

09:42 03.08.2020

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по делу Nord Stream 2

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Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром"  за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн), сообщило польское ведомство.

Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без "необходимого" (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к Газпрому, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - сетует польское ведомство.

Теги: #газпром #северный_поток_2 #польша #штраф
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