Экономика

09:20 03.08.2020

Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов США, подтвердило их на уровне "AAA"

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Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов США, подтвердило их на уровне "AAA"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной и национальной валюте на уровне "AAA", при этом прогноз рейтингов изменен на "негативный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства.

Изменение прогноза обусловлено продолжающимся ухудшением состояния государственных финансов и отсутствием надежного плана бюджетной консолидации, говорится в сообщении Fitch.

Эксперты агентства отмечают, что еще до экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, показатели дефицита бюджета и госдолга США находились на высоких уровнях, и ожидался их дальнейший рост в среднесрочной перспективе, что начало оказывать негативное влияние на кредитоспособность страны.

"Финансовая гибкость, которую поддержали интервенции Федеральной резервной системы (ФРС), не устраняет полностью риски для экономической приемлемости долга США в среднесрочной перспективе, и растет вероятность того, что власти страны не смогут консолидировать госфинансы в достаточной мере, чтобы стабилизировать долговую нагрузку после того, как шок, вызванный пандемией, сойдет на нет", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики Fitch отмечают, что меры, принятые в Штатах в ответ на кризис, позволили избежать более глубокого экономического спада, и прогнозы агентства предусматривают, что снижение ВВП США в 2020 году будет менее значительным, чем во многих других развитых странах. Тем не менее, Fitch ухудшило экономические прогнозы для Штатов с марта и отмечает сохранение понижательных рисков.

Госдолг США был самым высоким среди государств рейтинговой категории "AAA" до начала кризиса, отмечают в Fitch. Эксперты агентства ожидают, что госдолг страны превысит 130% ВВП к 2021 году.

"Анализ, проведенный агентством, показывает, что размер госдолга в отношении к ВВП может стабилизироваться в 2023 году, если бюджетный баланс вернется к уровням до пандемии, но только при условии сохранения очень низких процентных ставок", - говорится в пресс-релизе.

Дефицит бюджета США, как ожидается, повысится до более 20% ВВП в 2020 году и уменьшится до 11% ВВП в 2021 году, когда меры поддержки экономики завершат свое действие.

Fitch прогнозирует снижение ВВП США на 5,6% в 2020 году и повышение на 4% в 2021 году. Прогнозы агентства основаны на допущении о том, что ФРС будет удерживать ставку на текущем уровне 0-0,25% годовых.

"Рейтинг США поддерживается структурными преимуществами, в том числе, размером экономики, высоким доходом на душу населения, а также динамичностью деловой среды", - отмечают эксперты агентства.

Теги: #fitch #сша
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