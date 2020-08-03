Экономика

08:57 03.08.2020

Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent на уровне $43,37 за баррель

2 мин читать
Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent на уровне $43,37 за баррель

 

Цены на нефть опускаются в понедельник в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КВ в понедельник составляет $43,37 за баррель, что на $0,15 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,27 (0,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,2 (0,5%) - до $40,07 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,35 (0,9%).

В июле Brent подорожала более чем на 5%, WTI - на 2,6%.

Пандемия COVID-19 остается "самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть", с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp.

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 по московскому времени понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 31.07.2020
Нефть дорожает после падения до 3-недельных минимумов

Нефть дорожает после падения до 3-недельных минимумов

18:07 30.07.2020
Нефть дешевеет на опасениях о спросе из-за коронавируса

Нефть дешевеет на опасениях о спросе из-за коронавируса

09:55 30.07.2020
Нефть стабильна после скачка накануне на данных о падении запасов в США

Нефть стабильна после скачка накануне на данных о падении запасов в США

19:04 29.07.2020
Denbury Resources договорилась с кредиторами о реструктуризации, готовится к процедуре банкротства

Denbury Resources договорилась с кредиторами о реструктуризации, готовится к процедуре банкротства

18:43 29.07.2020
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель

18:20 27.07.2020
Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $42,58 за баррель

Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $42,58 за баррель

09:55 27.07.2020
Нефть слабо дешевеет после подъема на прошлой неделе, цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

Нефть слабо дешевеет после подъема на прошлой неделе, цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

18:09 24.07.2020
Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель

18:50 23.07.2020
Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $43,98 за баррель

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $43,98 за баррель

18:44 21.07.2020
Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель

Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

Текущий счет платежного баланса во II кв. сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр торговли Великобритании посетит Вашингтон для переговоров по соглашению о свободной торговле

"Татра-Юг" победил в тендере на поставку 17 трамваев в Румынию

НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы в соответствии с законом об условиях поддержки ВИЭ

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

Криворожские ГОКи "Метинвеста" платят двойные налоги в местный бюджет для поддержки города во время пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА