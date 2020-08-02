Экономика

11:33 02.08.2020

Министр торговли Великобритании посетит Вашингтон для переговоров по соглашению о свободной торговле

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Министр торговли Великобритании посетит Вашингтон для переговоров по соглашению о свободной торговле

Министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в понедельник и вторник, чтобы обсудить вопросы соглашения о свободной торговле между двумя странами, сообщил в субботу пресс-секретарь американского торгового представительства.

Ранее Трасс заявила, что не было установленного графика торговых переговоров Великобритании с Соединенными Штатами, добавив, что британские переговорщики добились "очень хорошего прогресса" на переговорах в режиме видеоконференции из-за вспышки коронавируса.

"Мы не собираемся торопиться с заключением сделки, и нет никаких крайних сроков. Мы будем жестко отстаивать наши интересы", - сказала Трасс парламентскому комитету в июне.

После выхода из ЕС в январе Великобритания начала серию торговых переговоров с другими странами, сделка со Штатами рассматривается как приоритетная.

В конце июля издание Financial Times сообщило, что британское правительство отказалось от надежд заключить соглашение о свободной торговле с США до американских президентских выборов 3 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время визита в Лондон в прошлом месяце, что двум странами еще предстоит проделать большую работу по заключению торгового соглашения.

Теги: #великобритания #сша #торговля
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