Экономика

10:52 01.08.2020

НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы в соответствии с законом об условиях поддержки ВИЭ

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НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы в соответствии с законом об условиях поддержки ВИЭ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела "зеленые" тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с законом 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающего их понижение с 1 августа.

Соответствующее постановление об установлении зеленых тарифов на электроэнергию и надбавки к ним за использование оборудования украинского производства принято НКРЭКУ на заседании в субботу.

"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (810-IX – ЭР). С целью избежания разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии врио главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В обосновании к проекту постановления отмечено, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их перерасчета для субъектов хозяйственной деятельности.

В результате, согласно обнародованному проекту постановления, учитывая предусмотренную законодательством градацию размера зеленых тарифов в зависимости от времени введения в эксплуатацию, для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт-ч. (здесь и далее – без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн/кВт-ч., (в частности, для СЭС, установленных одними из первых – ЭР), самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.

Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт-ч. (около двухсот ВИЭ-объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.

Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/кВт-ч. или 3,39 грн/кВт-ч.

Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих э/э из энергии ветра.

Как сообщалось, закон 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" 31 июля был подписан президентом Украины и опубликован в официальных источниках.

Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия. Сокращение зеленых тарифов предполагается с 1 августа.

Верховная Рада Украины повысила на шесть лет с 10 до 20% надбавку к зеленому тарифу и аукционной цене для объектов возобновляемой энергетики, уровень использования на которых оборудования украинского производства составляет 70% и выше.

Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50% устанавливается 5%-ная надбавка, для использующих отечественное оборудование на 50-70%, надбавка составит 10%, и 20% надбавки получат объекты, состоящие из украинского оборудования на 70% и выше.

В редакции закона об альтернативных источниках энергии, в который внесены изменения законом №810-IX, предусматривалось два варианта надбавок: 5% – для объектов с уровнем украинского оборудования от 30 до 50%, и 10% – с уровнем от 50% и выше.

Теги: #виэ #нкрэку
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