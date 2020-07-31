Экономика

18:15 31.07.2020

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

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Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю о принятии исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности, обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины.

"Президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона Украины "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьеру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач.

Кроме того, Зеленский подписал закон № 810-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

"Закон является первым шагом на пути решения имеющихся проблем на рынке электроэнергии и направлен на обеспечение энергетической стабильности стран", - отмечает пресс-служба президента.

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #зеленский
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