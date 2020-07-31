Экономика

18:05 31.07.2020

ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

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ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит АО "Укргазвыдобування" (УГВ) кредит EUR 51,85 млн, которые будут направлены на удержание добычи украинского газа и повышение энергоэффективности.

Кредитное соглашение ЕБРР заключил с группой "Нафтогаз" и министерством финансов Украины, говорится в пресс-релизе НАК.

Кредит предоставляется двумя траншами – EUR 36,4 млн и EUR 15,45 млн. Срок погашения первого транша составляет 9 лет, второго – 15 лет. Эффективная процентная ставка – около 2,5% годовых (при текущей ситуации на международном межбанковском рынке).

Кредит гарантирован государством Украина. Стоимость государственной гарантии составляет 1% от суммы выбранного и непогашенного кредита.

Закупки по обоим проектам будут осуществляться на тендерной платформе ЕБРР, согласно Закону Украины о публичных закупках и принципах, а также правил закупок банка для проектов в государственном секторе.

Привлеченные средства УГВ направит на обновление своего парка станков капитального ремонта скважин (КРС) для работ на глубинах свыше 5 км и на внедрение энергоэффективной технологии по уменьшению потребления энергоресурсов на Локачинском промысле (Волынская обл.).

"Мы активно меняем внутренние процессы "Нафтогаза", чтобы смягчить удар от кризиса в отрасли. Международные инвестиции крайне важны для достижения энергонезависимости, особенно при нынешней неблагоприятной ценовой ситуации. Подписание соглашения с ЕБРР – очередной шаг к укреплению страны и свидетельство успешности корпоративной реформы "Нафтогаза". Такое сотрудничество – это мощный сигнал для других иностранных инвесторов, что даже в сложные времена в Украину можно и нужно инвестировать", - отметил глава НАК Андрей Коболев.

"Дополнительные станки КРС повысят эффективность и результативность нашей работы на истощенных месторождениях. Новая техника позволит выполнять сложные работы на значительных глубинах и, соответственно, поддерживать добычу и наращивать запасы углеводородов. А проект по энергоэффективности позволит эффективно использовать энергию добытых углеводородов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду, что также является одним из наших приоритетов", - добавила генеральный директор УГВ Елена Кобец.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #ебрр #укргазвыдобування #кредит
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