Экономика

15:19 31.07.2020

Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

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Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка (ВБ) планируют в конце августа 2020 года подписать соглашение о займе на $350 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов.

"Ожидается, что подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР состоится в конце августа. После подписания и вступления в силу соглашения о займе его средства будут перечислены в общий фонд госбюджета", - указала пресс-служба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого займа из двух запланированных займов на политику развития в сфере экономического возобновления на поддержку реформ, которые являются критически важными. В частности, речь идет о укреплении земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельхозземель и урегулирования NPL в госбанках, демонополизации и поддержку антикоррупционных институций, реструктуризацию газового сектора и усиления системы соцзащиты людей пожилого возраста, которые особенно уязвимыми от COVID-19.

Однако аналитики международного рейтингового агентства Moody's предположили, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы центробанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко. Второй займ будет направлен на поддержку разработки дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат лицам пожилого возраста.

Теги: #вб #кредит #минфин
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