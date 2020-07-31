"Интергал-Буд" планирует внедрить в своих ЖК опцию открытия дверей с помощью смартфона

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев), один из крупнейших игроков на рынке жилого строительства столицы, запустила мобильное приложение MY IGB, с помощью которого для жителей комплексов в дальнейшем будет внедрена возможность открывать двери квартир с помощью смартфона.

"Долгожданное мобильное приложение для покупателей квартир в жилых комплексах компании "Интергал-Буд" вступает в действие. Сейчас стартует бета-версия программы. Тестовый релиз выйдет в Google Play и совсем скоро, обещают разработчики из компании Themakeapp, будет доступен также в App Store", - говорится в пресс-релизе компании.

Согласно ему, первыми воспользоваться приложением MY IGB смогут жители ЖК "Нивки-Парк", а спустя месяц тестирования приложение станет доступным во всех жилых проектах компании.

"Вскоре жители смогут также открывать двери, просто приложив к ним мобильный телефон. Продумаем и возможность вести чаты и проводить опросы по вопросам, которые требуют непосредственного решения от жителей", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, опция открытия дверей с помощью приложения будет доступна во всех новых проектах независимо от класса ЖК.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства у компании находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.