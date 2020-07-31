"Киевтеплоэнерго" намерено в 2020г заменить 4 км теплосетей на Виноградаре

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" в текущем году намерено реконструировать 4 км магистральных трубопроводов, обслуживающих 80 жилых домов на проспектах Порика, Правды, Свободы и ул. Светлицкого.

Как сообщается в пресс-релизе компании, реконструкция теплосетей осуществляется в рамках программы социально-экономического развития столицы и инвестиционной программы "Киевтеплоэнерго".

"Сейчас продолжаются работы в районе проспекта Порика. Здесь заменим почти 2 км старых сетей централизованного отопления на новые трубы с предварительной тепло- и гидроизоляцией. Они надежны и устойчивы к высоким температурам – до +150 градусов Цельсия", – отметил директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

По его словам, завершить работы, восстановить горячее водоснабжение в дома и благоустройство территории на этом участке компания планирует до 30 сентября.

Как сообщалось, в Киеве одна из крупнейших в Европе систем централизованного теплоснабжения. Общая протяженность теплосетей составляет - 2,7 тыс. км. Около 80% сетей отработали свой срок эксплуатации и требуют замены.

В прошлом году в столице было заменено 130 км трубопроводов, этом году КП "Киевтеплоэнерго" заменит более 100 км. Самые масштабные работы планируются на Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и центральной части города.

По словам замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петра Пантелеева, новые тепловые сети, которые прокладывают в Киеве, имеют срок эксплуатации около 50 лет.