Экономика

14:17 31.07.2020

Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

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Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

Сельское хозяйство ожидаемо будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за ухудшения погодных условий, констатируется в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на его сайте.

Согласно документу, риски для реализации макроэкономического прогноза (в отрасли АПК) несут: сокращение урожая зерновых, масличных и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

"Риском остается снижение урожая зерновых, масличных и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий. Это может привести к повышению продовольственной инфляции выше прогнозируемой и углублению падения ВВП вследствие снижения выпуска в сельском хозяйстве", - отмечается в отчете.

В НБУ указали, что рост экспортных цен частично компенсирует снижение физических объемов экспорта зерновых. Впрочем, снижение экспортных поступлений будет усиливать девальвационное давление на обменный курс гривни и, соответственно, на инфляцию.

"Реакция монетарной политики будет отражать баланс между потребностью в снижении инфляционного давления и минимизацией потерь для экономического роста. Со стороны продовольственной составляющей инфляции существует риск роста волатильности мировых цен на продовольствие в условиях климатических изменений, которые ускоряются. Из-за существенной доли продуктов питания в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) чувствительность динамики инфляции к таким временным продовольственным шокам достаточно значительная, поэтому они могут вызвать соответствующие отклонения общей инфляции от цели", - поясняется в документе.

Помимо этого, в НБУ заметили, что все больше центральных банков рассматривают возможность учета в своей монетарной политике аспектов, связанных с изменением климата. Для Украины эти вопросы приобретают все большую актуальность ввиду того, что доля сельского хозяйства в ВВП достигает 10%, а объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки - 48% общего объема экспорта.

"Согласно имеющимся исследованиям, изменение климата может дать как преимущества, так и создать вызовы. Среди преимуществ - вероятен рост урожайности и уменьшения времени созревания культур. Среди вызовов - увеличение волатильности урожайности различных культур, показателей, внутренних и мировых цен на них. Также оно может повлиять на изменение цены активов, в том числе в залоге у банков. В этих условиях роль центрального банка - минимизировать влияние ценовых шоков, в том числе путем развития финансовых рынков, в частности, страхования и внедрения оценки активов с учетом возможного негативного воздействия изменения климата", - отмечается в отчете НБУ.

Теги: #карантин #нбу #сельское_хозяйство
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