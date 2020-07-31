"Нафтогаз" обнародовал условия продажи газа для поставщиков домохозяйств

Группа "Нафтогаз" обнародовала предложения по продаже природного газа для поставщиков домохозяйств после завершения действия публичных специальных обязательств (ПСО).

Согласно пресс-релизу группы, ее коммерческий дивизион предлагает заключить через ООО "Нафтогаз Трейдинг" годовые контракты на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна к концу месяца поставки (https://naftogaztrading.com.ua/documents/examples).

"Подход, предложенный дивизионом, соответствует европейской практике, в соответствии с которой для долгосрочных контрактов и больших объемов действует формульная цена, а для других клиентов предлагается разнообразная линейка продуктов, зависящая от потребностей покупателя", - отмечают в "Нафтогазе".

Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также от условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100%-ная предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

В ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.

"Для тех, кому нужны большие объемы на постоянной основе, подойдет летний контракт. Для компаний с гибким планом закупок подойдет контракт на месяц или квартал", - отметил глава коммерческого дивизиона Виллем Коппульс.

Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ) и стартует со следующей недели. На сегодня "Нафтогаз" предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.

Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы разных сегментов рынка газа в Украине, "Нафтогаз" продолжит работу с долгами, накопившимися во время действия режима ПСО и достигшими около 24 млрд грн.

В НАК напоминают: срок действия ПСО заканчивается 1 августа 2020 года, после чего потребители получат возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.