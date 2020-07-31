НБУ ухудшил свои ожидания относительно роста госдолга до 62% ВВП в 2020г.

Национальный банк Украина (НБУ) в июльском инфляционном отчете ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, хотя в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курс гривни", - указано в материалах отчета на сайте центробанка.

Согласно ожиданиям Нацбанка, в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.

Как сообщало Министерство финансов, уровень госдолга к ВВП в 2019 году снизился до 44,3% ВВП с 52,3% ВВП в 2018-м.