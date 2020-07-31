Экономика

12:02 31.07.2020

"Эпицентр К" откроет галерею "ДЕКО" в ТРЦ Retroville на столичном Виноградаре

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"Эпицентр К" откроет галерею "ДЕКО" в ТРЦ Retroville на столичном Виноградаре

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, 1 августа откроет пространство посуды, текстиля и декора "Галерея ДЕКО" в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Retroville по просп.Правды, 47 в Киеве, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Общая площадь новой торговой точки составит 1,3 тыс. кв. м, в ней будет представлена широкая линейка товаров по четырем основным категориям: домашний текстиль, декор, посуда и подарочная канцелярия.

Это будет вторая галерея "ДЕКО" вне ТЦ "Эпицентр К". В ней будет работать онлайн-витрина для осуществления омниканальних покупок. В частности, с ее помощью покупатели смогут делать дополнительные заказы в интернет-магазине epicentrk.ua (за неимением, например, конкретного размера или цвета товара в магазине) и оформлять их доставку.

По словам директора направления ДЕКО сети "Эпицентр" Анны Бондаревой, сейчас компания "Эпицентр К" экспериментирует с размерами нового формата "Галерей ДЕКО" в украинских ТРЦ.

"Мы учли, что ТРЦ Retroville находится в окружении нового микрорайона и большого количества новостроек. Чтобы удовлетворить потребности новоселов, приблизиться к ним и максимально упростить процесс обустройства нового жилья, тщательно поработали над ассортиментным наполнением нового магазина", - отметила она.

Как сообщалось, в июне-2020 "Эпицентр К" открыл первую галерею "ДЕКО" вне своих ТЦ площадью 3 тыс. кв.м в столичном ТРЦ Dream Town. В планах сети открыть галереи "ДЕКО" в 40 крупных торговых центрах Украины в течение нескольких лет.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #киев #трц #декор #эпицентр
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