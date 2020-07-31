Экономика

11:59 31.07.2020

Amazon во II квартале удвоила чистую прибыль, лучше прогноза

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Amazon во II квартале удвоила чистую прибыль, лучше прогноза

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале практически вдвое, при этом она оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $5,243 млрд, или $10,3 в расчете на акцию, по сравнению с $2,625 млрд, или $5,22 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка подскочила на 40% - до $88,912 млрд против $63,404 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,48 на акцию при выручке в $81,45 млрд.

В начале мая Amazon предупреждала, что во втором квартале будет вынуждена потратить порядка $4 млрд на защиту сотрудников от коронавируса и поддержку собственных сервисов, в связи с чем может зафиксировать операционный убыток.

Однако по факту операционная прибыль выросла до $5,843 млрд с $3,084 млрд в апреле-июне 2019 года.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) в минувшем квартале подскочила до $10,808 млрд по сравнению с $8,381 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе в $11 млрд.

Продажи в Северной Америке выросли до $55,44 млрд с $38,65 млрд годом ранее, за рубежом - до $22,67 млрд с $16,37 млрд.

Платформы электронной коммерции принесли компании доходы в $45,9 млрд, что на 47,8% превышает показатель второго квартала прошлого года. Аналитики в среднем ожидали $39,89 млрд.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале выручка будет находиться в диапазоне от $87 млрд до $93 млрд, операционная прибыль - $2-5 млрд.

Котировки акций компании растут на 5,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года взлетела более чем на 65%. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 0,6%.

Теги: #amazon
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