Совет НБУ согласовал увольнение замглавы центробанка Холода с 3 августа

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 31 июля согласовал увольнение заместителя главы центробанка, который курировал сферу платежных систем и денежного оборота, Сергея Холода с 3 августа на основании его заявления об уходе по собственному желанию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виталий Шапран в пятницу.

По его словам, на место Холода никто не назначен.

После назначения нового замглавы по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко у него вместе с новыми членами правления будет фактическое большинство, так как голос главы является решающим при равенстве голосов.

Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 22 июля Совет НБУ решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, кандидатуру которого подал новый глава центробанка Кирилл Шевченко, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.