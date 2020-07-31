Экономика

11:28 31.07.2020

Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

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Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, полагает министр финансов Сергей Марченко.

"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", - сказал Марченко в эфире телеканала "Прямой".

Он добавил, что вследствие разницы реального курса и заложенного в госбюджет на 2020 год таможня может недовыполнить план по поступлениям, однако это будет компенсировано за счет экономии на обслуживании госдолга. Государственный бюджет на этот год исходит из расчетов среднегодового курса 29,5 грн/$1.

"Да, в бюджете заложен другой курс. Но я не вижу в этом проблемы", - подчеркнул Марченко.

Теги: #курс #марченко #гривня #минфин
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