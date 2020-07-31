Экономика

11:25 31.07.2020

НБУ оценивает спад ВВП во II кв. на уровне 11%

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НБУ оценивает спад ВВП во II кв. на уровне 11%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), указано в инфляционном отчете центробанка, обнародованном на его сайте в четверг вечером.

Согласно документу, основным фактором спада стали полномасштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности, а дополнительный отрицательный вклад сформировало сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

В отчете указывается, что стимулирующие меры центробанка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.

Центробанк добавил, что с ослаблением карантина уже с мая началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности, а последнее, в свою очередь, поддержало рост цен на мировых товарных рынках. Кроме того, к полноценной работе вернулось большинство отечественных предприятий наиболее пострадавшего во время "кронакризиса" сектора услуг.

Согласно инфляционному отчету, в конце второго квартала был накоплен значительный бюджетный ресурс для поддержки экономики и финансирования выплат по долговым обязательствам.

Как сообщалось, 23 июля НБУ объявил об ухудшении прогноза падения ВВП на 2020 год с 5% до 6% и снизил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,3% до 4%, а также оставил на уровне 4% прогноз на 2022 год.

Теги: #нбу #прогноз #ввп
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