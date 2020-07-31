Минэнергетики согласовует проект переходной модели ПСО и продажи "Энергоатомом" 40% э/э на рынке двусторонних договоров

Министерство энергетики передало на согласование заинтересованных органов проект постановления о внедрении переходной модели ПСО на рынке электроэнергии перед переходом на финансовое, которым, в частности, предусмотрена продажа НАЭК "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров до 40% произведенной им электроэнергии.

"Такая переходная модель ПСО даст возможность снизить профицит на рынке "на сутки вперед" и улучшить финансовое состояние "Энергоатома", – сообщается на сайте Минэнерго в пятницу.

Согласно сообщению, НАЭК должна сделать соответствующие расчеты относительно сбалансирования своего финансового состояния в условиях этой модели.

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, которые приводятся в сообщении, благодаря ранее принятому постановлению о предоставлении НАЭК возможности продавать 5% объема электроэнергии на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах, "Энергоатом" в июне продал электроэнергии на этом сегменте на 2 млрд грн.

При этом в Минэнерго указали, что законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики объем электроэнергии "Энергоатома" для продажи на рынке двусторонних договоров увеличен еще на 5% за счет уменьшения доли обязательной продажи ресурса на рынке "на сутки вперед" с 15% до 10%.

Как сообщалось, заместитель министра энергетики Юрий Бойко ранее объяснял, что министерство завершает разработку изменений в механизм возложения специальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, предусматривающих, в частности, продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" ГП "Гарантированный покупатель" по 1 коп./кВт-ч.

Бойко отметил важность принятия такого механизма, поскольку перспектива его внедрения, кроме прочего, легла в основу расчетов тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, принятого 11 июля НКРЭКУ на уровне 240 грн/МВт-ч, что существенно ниже, чем предполагалось ранее (327 грн/МВт-ч – Энергореформа).

В то же время замминистра подчеркнул, что министерство вынуждено было сконцентрироваться "на более радикальном промежуточном формате ПСО", поскольку переход на финансовый механизм ПСО "в его чистом виде" не представляется возможным в ближайшее время. По его словам, таких же выводов придерживается, в частности, и USAID.

При этом отметил наличие ряда проблем, которые в настоящее время сделают переход неуспешным, в частности, вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

"Многие эксперты отмечают, что этот шаг вряд ли будет эффективным без пересмотра тарифов для бытовых потребителей", – подчеркнул он.