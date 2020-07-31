Экономика

03:46 31.07.2020

Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

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Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Smart Energy считает необоснованными обыски Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в своих офисах в рамках расследования законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов ООО "Аркона Газ-Энергия", приобретенной в марте этого года входящей в группу Enwell Energy (ранее - Regal Petroleum).

"Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, “Арконы” и недавней сделкой. Три года тому мы вообще ничего не знали про “Аркону”. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области, не являются сторонами сделки, - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Smart Energy Сергея Глазунова.

"Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы. Детективы НАБУ "заблудились в трех соснах" и настойчиво обращаются к третьим лицам, которые не являются владельцами искомых документов", - добавил он.

Глазунов считает такие действия незаконными, и призвал правоохранителей не блокировать работу компаний группы. "Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем всю информацию по первому требованию и не видим необходимости в таких экстраординарных действиях со стороны НАБУ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Regal Petroleum в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия". Первый транш по сделке составил $4,315 млн. Вторая часть выплат $2,157 млн будет перечислена бывшим собственникам компании в случае удовлетворительного урегулирования претензий третьей стороны к "Арконе" по части лицензии. В случае осуществления второго платежа третий транш также в объеме $2,157 млн последует за вторым в течение года.

Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия "Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения действует до 18 мая 2037 года.

Окружной административный суд Киева 1 июля 2020 года удовлетворил исковые требования ПАО "Укрнафта", ранее владевшей лицензией на разработку месторождения, о признании недействительной выдачи лицензии "Аркона Газ-Энергия"

Суд, в частности, отменил приказ Государственной службы геологии и недр №217 от 15 мая 2017 года о предоставлении "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на пользование недрами вышеуказанного месторождения;

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской (представительство "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"), ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".

Теги: #набу #украина #smart_energy #обыски
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