"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) будет сотрудничать с немецкой логистической компанией Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) для развития интермодальных железнодорожных перевозок в Украине, и в перспективе – странах Балтии и Восточной Европы.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook в четверг, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан между компаниями в четверг.

По его словам, согласно меморандуму, в ближайшей перспективе немецким и украинским перевозчикам необходимо будет согласовать действия относительно определения и внедрения мер по повышению качества услуг в рамках ответственности сторон; заниматься постоянным мониторингом и устранением недостатков.

Кроме того, меморандум предусматривает определение мер для улучшения пропускной способности ж/д станции "Одесса-порт" и ж/д инфраструктуры с целью обеспечения увеличения грузооборота порта; принятие мер для повышения эффективности коммерциализации интермодальных поездов; согласование тарифов согласно международным практикам.

"В долгосрочной перспективе должны определиться относительно потребности в подвижном составе для обеспечения интермодальных перевозок, целесообразности использования легких мультисистемных электровозов, и выяснить основные требования к размещению, финансированию и функционированию терминалов на основании роста", - добавил Криклий.