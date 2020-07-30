НКРЭКУ 1 августа планирует пересмотр зеленых тарифов в случае подписания закона о поддержке ВИЭ президентом

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запланировала заседание, в повестку дня которого внесен вопрос о перерасчете зеленых тарифов для СЭС и ВЭС, в частности, в связи с принятием закона об условиях поддержки возобновляемой энергетики (законопроект №3658).

Согласно информации на сайте НКРЭКУ, такое заседание запланировано на 1 августа.

В обосновании к проекту постановления отмечено, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их перерасчета для субъектов хозяйственной деятельности.

По информации на сайте Рады по состоянию на вечер четверга, закон передан на подпись главе государства.

Как сообщалось, Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

28 июля закон подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия. Сокращение зеленых тарифов предполагается с 1 августа.