"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры о реструктуризации долга

Группа DTEK Energy B.V. продолжает обсуждение с кредиторами предложения о реструктуризации своего долга, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Компания продолжает диалог с держателями еврооблигаций и банковского долга – обсуждаются детали текущего предложения реструктуризации и допущения, которые легли в основу предложения", – сообщается в ответе на запрос агентства в четверг.

"ДТЭК Энерго" 22 июля сообщила на Ирландской фондовой бирже, что ведет переговоры со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим около 35% еврооблигаций-2024, и специальным комитетом банковских кредиторов о реструктуризации практически всей задолженности группы.

Финансовым и юридическим советниками "ДТЭК Энерго" выступают Houlihan Lokey и Latham&Watkins LLP, юридическим консультантом спецкомитета держателей еврооблигаций – Dechert LLP, финансовым и юридическим советниками спецкомитета банков-кредиторов – Rothschild&Cie и Hogan Lovells International LLP.

"В ходе таких обсуждений группа предоставила определенную ценную информацию, включая условия предложения по реструктуризации", – отмечалось в релизе 22 июля.

Специализированное издание Reorg Research сообщило со ссылкой на анонимные источники, что речь, в частности, шла о возможности снижения ставки по еврооблигациям до 6,56% и продлении срока погашения до 2030 год, допуская частичный выкуп.

По данным издания, кредиторы в целом отклонили это предложение, и выступили с рядом встречных инициатив.