Блокирование налоговых накладных ставит под угрозу уборку урожая зерна - УЗА

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой решить проблему блокирования налоговых накладных зерновых компаний Государственной налоговой службой, ставящее под угрозу уборку урожая и экспорт зерна из Украины.

"УЗА расценивает такие действия налоговых органов как давление на хозяйственную деятельность зерновых компаний, кроме этого такие действия вызывают подозрение о коррупционных рисках в работе налоговой службы", - говорится в сообщении на сайте ассоциации в четверг.

В частности, одной из компаний членов УЗА несколько раз отказывали в подаче таблицы данных налогоплательщика под разными предлогами: то из-за якобы несоответствия вида деятельности в таблице данных и имеющимся основным средствам, то из-за "якобы имеющихся в органах Государственной налоговой службы налоговой информации, свидетельствующей об осуществлении налогоплательщиком рисковых операций" и пр.

"Такие случаи не единичны, это довольно распространенное явление, которое фактически блокирует работу ряда компаний зернового рынка в наиболее активный период уборки урожая", - отметили в УЗА.

В ассоциации отметили, что похожие ситуации случалась и с другими компаниями, которым удалось разблокировать работу, когда о злоупотреблениях в налоговых органах стало известно общественности и правительственным должностным лицам, однако ситуация снова повторяется.

В сложившийся ситуации УЗА обратилась к премьер-министру с просьбой взять под свой контроль проблему блокирования налоговых накладных и дать поручение Минфину разобраться в ситуации и разблокировать работу компаний зернового рынка, а также исключить подобные злоупотребления в будущем.