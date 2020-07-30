Экономика

12:17 30.07.2020

МАУ из-за прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков, намерена сократить около 900 сотрудников

1 мин читать
МАУ из-за прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков, намерена сократить около 900 сотрудников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков и вынуждена постепенно сократить 900 сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

"Ежемесячно простой авиакомпании стоит около $14,5 млн обязательных расходов, что и сформировало объем убытка около $60 млн за период прекращения деятельности компании… Простой и существенное снижение объемов работы после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - рассказали в авиакомпании.

При этом в МАУ отметили, что выйти из убытка будет возможно только после восстановления полноценной работы компании на докризисном уровне, либо при условии получения государственной поддержки по аналогии с перевозчиками стран Европы.

"К настоящему времени многочисленные запросы МАУ к властным структурам Украины остались без ответа", - подчеркнули в авиакомпании, добавив, что на сегодня трудно считать полеты восстановленными, поскольку осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других стран.

По информации пресс-службы авиаперевозчика, в настоящее время компания осуществляет только треть, а то и менее от обычного ритма полетов.

Как сообщалось, по подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн.

Теги: #мау #кадры #убытки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 29.07.2020
Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

14:08 29.07.2020
Прокурор Киева: я уволился из Офиса президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Прокурор Киева: я уволился из Офиса президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

11:41 29.07.2020
Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

15:29 28.07.2020
Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

18:33 27.07.2020
Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

15:44 27.07.2020
Экс-глава Нацкомфинуслуг возглавил Ассоциацию финансовых институций

Экс-глава Нацкомфинуслуг возглавил Ассоциацию финансовых институций

13:22 27.07.2020
Прокурором Киева стал Олег Кипер, ранее занимавший должность зампрокурора столицы

Прокурором Киева стал Олег Кипер, ранее занимавший должность зампрокурора столицы

16:45 24.07.2020
МАУ сокращает полеты в ЕС до 15 августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны

МАУ сокращает полеты в ЕС до 15 августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны

13:23 24.07.2020
Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

09:35 24.07.2020
Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ прошла удачно, сообщил замглавы МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Кабмин утвердил макропрогноз с ростом ВВП на 4,6% в 2021г

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

ПОСЛЕДНЕЕ

Блокирование налоговых накладных ставит под угрозу уборку урожая зерна - УЗА

Абромавичус видит решение проблемы корпуправления "Укрнафты" в выкупе ее одним из акционеров или совместную продажу третьему

Rixos Hotels рассчитывает в 2020 г принять 25 тыс. украинцев в Египте

"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

Нефть стабильна после скачка накануне на данных о падении запасов в США

Нацбанк готов к подписанию Меморандума о взаимпонимании с IFC

МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

ЕБРР констатирует негативный период в реформе корпоративного управления в Украине

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА