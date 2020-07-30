МАУ из-за прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков, намерена сократить около 900 сотрудников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков и вынуждена постепенно сократить 900 сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ.

"Ежемесячно простой авиакомпании стоит около $14,5 млн обязательных расходов, что и сформировало объем убытка около $60 млн за период прекращения деятельности компании… Простой и существенное снижение объемов работы после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - рассказали в авиакомпании.

При этом в МАУ отметили, что выйти из убытка будет возможно только после восстановления полноценной работы компании на докризисном уровне, либо при условии получения государственной поддержки по аналогии с перевозчиками стран Европы.

"К настоящему времени многочисленные запросы МАУ к властным структурам Украины остались без ответа", - подчеркнули в авиакомпании, добавив, что на сегодня трудно считать полеты восстановленными, поскольку осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других стран.

По информации пресс-службы авиаперевозчика, в настоящее время компания осуществляет только треть, а то и менее от обычного ритма полетов.

Как сообщалось, по подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн.